الشيخة مي بنت محمد تستقبل السفير التونسي بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في المملكة المنامة في 07 يونيو/ بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها صباح اليوم، سعادة سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين السيد محمد بن يوسف بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية لدى المملكة، وذلك بعد فترة من العمل قاضاها في تعزيز التواصل الثقافي ما بين البلدين الشقيقين.

وأكدت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على ضرورة مواصلة التعاون ما بين المملكة وتونس، مشيرة إلى عمق العلاقات الإنسانية التي تجمع الشعبين. وتوجّهت بالشكر لسعادة السفير محمد بن يوسف لوقوفه الدائم إلى جانب الثقافة ودعمه للحراك الحضاري في المملكة، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.



بدوره أشاد السيد محمد بن يوسف بمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، شاكراً معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لجهودها في بناء جسور التواصل ما بين البحرين والحضارات من حول العالم. وأكد سعادته على استمرار التعاون البناء والتواصل ما بين تونس والمملكة لتحقيق المنجزات الثقافية وتعزيز مكانة الثقافة في بلدان الوطن العربي.







ل.ب/خ.س



بنا 1052 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/07 - 46 : 02 PM