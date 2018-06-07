حميدان يؤكد أهمية توثيق المنجز الاجتماعي والعمالي والفكري بمملكة البحرين المنامة في 7 يونيو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الكاتب مهدي عبد الله، والذي أهداه نسخة من كتابه "نكهة الماضي".

ويتناول الكتاب بشكل توثيقي وقائع وأحداث جرت في البحرين منذ بداية القرن العشرين حتى نهاية السبعينات، إضافة الى سير بعض الأعلام والمفكرين ورجال الدين والتجار والحرفيين الذين عاصروا تلك الفترة، مستنداً في ذلك إلى لقاءات شخصية وتقارير حكومة البحرين، وتقارير الإرسالية الأمريكية.



ونوه حميدان بالجهد الذي قام به المؤلف لتوثيق سيرة الحياة الاجتماعية والتجارية والفكرية والعمالية في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية مثل هذه الإصدارات التي تسهم في إثراء المكتبة الوطنية بالمادة التاريخية التوثيقية لاطلاع الأجيال على لمحات من تاريخ البحرين الحديث، مشيداً بإصدارات السيد مهدي عبد الله المتعددة في مجال الكتابة التوثيقية والتاريخية وغيرها.



ل.ب/ع ع



بنا 1014 جمت 07/06/2018





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