حميدان يبحث مع السفير الهندي جهود تطوير أنظمة سوق العمل وتحسين بيئة الإنتاج بالقطاع الخاص المنامة في 7 يونيو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في الوزارة اليوم، سعادة سفير الجمهورية الهندية لدى مملكة البحرين، السيد ألوك كومار سينها.



وخلال اللقاء استعرض الوزير حميدان سبل تعزيز التعاون القائم بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، حيث تم في هذا الإطار بحث الموضوعات ذات الصلة بمتابعة حقوق العمالة الهندية في المملكة، واستعراض الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تقوم بها المملكة لضمان كافة حقوق العمال البحرينيين والأجانب على حد سواء، والتأكد من سداد الأجور في أوقاتها، مؤكداً في هذا الشأن حرص حكومة مملكة البحرين الشديد على تمتع العمالة الهندية بكافة الحقوق والمزايا، منوهاً في الوقت ذاته، بالتنسيق المستمر مع السفارة الهندية وغيرها من الجهات المعنية.



من جانبه، أشاد السفير الهندي بمستوى العلاقات التي تربط بلده بمملكة البحرين، لافتاً إلى ما تحظى به المملكة من مكانة دولية بارزة بفضل ما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها المجالات العمالية والرعاية الاجتماعية، معرباً عن بالغ تقديره لما تبديه المملكة من حرص على حقوق العمالة الهندية وحفظ حقوقها بصورة مستمرة، الأمر الذي يعزز العلاقات الإيجابية والتاريخية بين البلدين الصديقين.



ل.ب/ع ع



بنا 1009 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/07 - 49 : 02 PM