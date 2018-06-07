وزير الأشغال يبحث مع العطيش تطوير سوق جدحفص

المنامة في 7 يونيو / بنا / استقبل سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، النائب علي حسن العطيش ممثل الدائرة السادسة بالعاصمة، بحضور سعادة الدكتور نبيل محمد ابو الفتح وكيل شئون البلديات ومدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ورئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي، وعدد من ممثلي اهالي جدحفص.



وفي بداية اللقاء أكد الوزير أهمية توطيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي احتياجات المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات.



واكد الوزير ان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما حريصة على تدعيم أواصر التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية في ظل تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في بناء المنظومة التشريعية التي ترسي قواعد دولة المؤسسات والقانون وتدفع بالنمو الاقتصادي في المملكة قدمًا إلى الأمام.



وناقش الوزير عددا من الموضوعات الخدمية المتعلقة بسادسة العاصمة كتطوير سوق جدحفص والبحث عن مكان بديل للبائعين المرخصين لحين الانتهاء من عملية التطوير، منوها بأن التصميمات الاولية للسوق اصبحت جاهزة، وقال: "نسعى إلى تطوير سوق جدحفص المركزي وتهيئته بشكل يتماشى مع نمط الأسواق الحديثة، ويلبي احتياجات المرتادين من السلع الغذائية، حيث تم الإيعاز إلى أمانة العاصمة لتقوم بإعداد مقترح تقسيم السوق الجديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمانة، والذي سينشأ على الأرض الحالية ذاتها وسيشتمل على كافة الخدمات البلدية ولا نغفل الأهمية التاريخية لسوق جدحفص الذي جعلته محطة محلية مهمة يقصدها الزائر للحصول على متطلباته من الفواكه والخضروات واللحوم".



وفيما يتعلق بمبنى بلدية جدحفص أشار الوزير إلى أن الموضوع يلقى متابعة واهتمام مستمر من أمانة العاصمة.



وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة التي تقدمها في منطقة جدحفص ، والنقاش بشأن المشروعات المزمع تنفيذها والمخططات التي وضعت إلى جانب بحث مجمل القضايا التي تهم المنطقة.



من جانبه أشاد النائب علي حسن العطيش بالتعاون الدائم الذي يحظى به أعضاء مجلس النواب من جانب وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وحرص المسئولين في الوزارة على التجاوب مع مطالب النواب لخدمة ناخبيهم في مختلف مناطق المملكة.



ل.ب/ع ع



بنا 1006 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/06/07 - 09 : 02 PM