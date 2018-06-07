التربية تدعو الطلبة البحرينيين الذين تخلفوا عن المقابلة الشخصية واختبار القدرات الى مراجعتها المنامة في 7 يونيو / بنا / أفادت إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم أنها بصدد إجراء المقابلات واختبار القدرات للطلبة البحرينيين المتفوقين خريجي العام الدراسي الحالي 2017 /2018م، الراغبين في التنافس على بعثات الوزارة لهذا العام، والذين تخلفوا عن حضور المقابلة الشخصية وتقديم اختبار القدرات لأسباب خارجة عن إرادتهم، والطلبة الذين ارتفعت معدلاتهم التراكمية عن 90% بعد ظهور النتائج النهائية ولم يراجعوا الوزارة سابقاً.



ودعت الإدارة الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى مراجعتها بمبنى المراجعين بمقر الوزارة بمدينة عيسى، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 14 يونيو 2018م، مصطحبين معهم نسخة من جواز السفر ساري المفعول، ونسخة من بطاقة الهوية، وإفادة التخرج وكشف الدرجات، ولمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال على هاتف 17873048 أو 17873280 أو 17873302 أو 17875177 أو 17896789 .



ع إ ح/ع ع



بنا 1001 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/07 - 09 : 02 PM