سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الاندونيسي‎

المنامة في 7 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا ، وذلك رداً على برقية سموه المعزية لفخامته في ضحايا الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا.



وقد أعرب الرئيس الاندونيسي في برقيته عن خالص شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الصادقة النبيلة، مؤكداً فخامته على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً لسمو رئيس الوزراء موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



م.ا.ب/خ.س



بنا 1101 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/07 - 07 : 02 PM