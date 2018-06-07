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بدء التصويت في الانتخابات التركية للمغتربين
2018/06/07 - 48 : 12 PM
انقرة في 07 يونيو/ بنا / يشارك أكثر من 3 ملايين ناخب تركي في عملية التصويت خارج تركيا عبر 123 مركزا انتخابيا في 60 دولة كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
وقد بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية اليوم للمغتربين الأتراك في كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا.

وتستمر عملية التصويت بالخارج لغاية 19 يونيو ، على ان يتم نقل البطاقات الانتخابية إلى الداخل التركي بعد انتهاء عملية الاقتراع في الخارج، وحفظها إلى حين انتهاء اقتراع الداخل يوم 24 يونيو.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما تتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.



خ.س

بنا 0944 جمت 07/06/2018


عدد القراءات : 64         اخر تحديث : 2018/06/07 - 48 : 12 PM
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