الارصاد الجوية: شهر مايو كان حارا مع انخفاض في نسب الرطوبة وكمية الأمطار مقارنة بالمعدل العام المنامة في 7 يونيو/ بنا / ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري بأن شهر مايو 2018 كان حارا بالنسبة إلى درجات الحرارة مع انخفاض في نسب الرطوبة وكمية الأمطار وسرعة الرياح مقارنة بالمعدل العام.

واوضح التقرير ان المتوسط الشهري لدرجات الحرارة بلغ 31.5 م وذلك بزيادة قدرها 1.7 م قياساً بالمعدل العام لشهر مايو، كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 36.4 م وذلك بزيادة قدرها 2.3 م قياساً بالمعدل العام. وبلغت أعلى درجة حرارة 42.9 م والتي سجلت بتاريخ 12 مايو في مطار البحرين الدولي.



أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 27.5 م وذلك بزيادة قدرها 1.5 م قياساً بالمعدل العام، وبلغت أدنى درجة حرارة لشهر مايو 25.5 م بتاريخ 4 مايو في مطار البحرين الدولي، ولكن تم تسجيل 22.9 م بتاريخ 21 مايو في درة البحرين.

وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر مايو 46%، في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 68%. وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 25%.



وسجل شهر مايو سقوط كمية قليلة من الأمطار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخ 3 مايو، 9 مايو، 10 مايو، 17 مايو و19 مايو في مطار البحرين الدولي. علماً بأن المتوسط الشهري للهطول لأشهر مايو يبلغ 1.1 ملم. وقد سجلت أعلى كمية هطول للأمطار على الاطلاق لأشهر مايو في عام 1907 حيث بلغت 12.7 ملم.

وبلغت الكمية الإجمالية لهطول الأمطار لشهر مايو في جسر الملك فهد 0.8 ملم والتي سجلت بتاريخ 10 مايو.



وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية إلى الشمالية خلال شهر مايو 52% وقد بلغت أعلى هبة للرياح 34 عقدة بتاريخ 10 مايو في مطار البحرين الدولي، ولكن تم تسجيل 43 عقدة في نفس اليوم بدرة البحرين.

كما تأثرت مملكة البحرين بالغبار بتاريخ 12 مايو، وقد تدنت الرؤية الأفقية إلى 1000 متر بمطار البحرين الدولي.





م.ا.ب/و.ش



بنا 0856 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/07 - 00 : 12 PM