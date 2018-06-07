وزير التربية يتسلم نسخـة من كتاب "البروتوكول والدبلوماسية بين التقاليد الإسلامية والمجتمع الحديث" و كتاب "حول وسائل الهدم الفكري" المنامة في 7 يونيو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمجلسه الرمضاني الدكتور محمد نعمان جلال، الذي أهدى الوزير نسخة من كتابه "البروتوكول والدبلوماسية بين التقاليد الإسلامية والمجتمع الحديث".

كما استقبل الوزير بمجلسه الرمضاني الدكتور مراد الجنابي، أستاذ القانون بجامعة العلوم التطبيقية، الذي أهدى الوزير نسخة من كتابه "وسائل الهدم والتخريب الفكري".



وأثنى النعيمي على جهود الكُتاب في إثراء المكتبة العربية بالإصدارات القيمة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.





ل.ب/ع إ ح/و.ش



بنا 0851 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/07 - 58 : 11 AM