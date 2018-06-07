وزير التربية يتسلم نسخة من كتاب حول إعداد القيادات في المنظمات الحكومية المنامة في 7 يونيو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمجلسه الرمضاني الأستاذ الدكتور سعد زناد دروش مستشار رئيس جامعة العلوم التطبيقية، الذي أهدى الوزير نسخة من كتابه "إعداد قيادات الصف الثاني ودوره في تحسين الأداء الوظيفي في المنظمات الحكومية".

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الكاتب لإعداد هذا الإصدار القيم الذي يمثل إضافة للمكتبة العربية، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.



ل.ب/و.ش



بنا 0851 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/06/07 - 56 : 11 AM