Thursday   07 Jun 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وزير التربية يتسلم نسخة من كتاب حول إعداد القيادات في المنظمات الحكومية
2018/06/07 - 56 : 11 AM
المنامة في 7 يونيو/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمجلسه الرمضاني الأستاذ الدكتور سعد زناد دروش مستشار رئيس جامعة العلوم التطبيقية، الذي أهدى الوزير نسخة من كتابه "إعداد قيادات الصف الثاني ودوره في تحسين الأداء الوظيفي في المنظمات الحكومية".
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الكاتب لإعداد هذا الإصدار القيم الذي يمثل إضافة للمكتبة العربية، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

ل.ب/و.ش

بنا 0851 جمت 07/06/2018


عدد القراءات : 36         اخر تحديث : 2018/06/07 - 56 : 11 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English