الطيران الحربي العراقي يقصف أهدافا لداعش داخل سورية بغداد في 07 يونيو/ بنا / جدد الطيران الحربي العراقي اليوم الخميس قصف مواقع لتنظيم داعش الارهابي داخل الأراضي السورية .



وقال مركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، إن "طائرات اف 16العراقية قصفت اليوم وفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر قيادة وسيطرة بداخله قيادات ومقاتلين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".



ويأتي القصف بعد اقل من اسبوع على قصف مقاتلات عراقية اهدافا للتنظيم الارهابي في المنطقة ذاتها.

وخلال الاشهر الماضية شنت طائرات حربية عراقية ضربات جوية متكررة على أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا.



خ.س



بنا 0817 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/07 - 22 : 11 AM