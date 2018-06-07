مسلحون يقتلون 4 مصلين داخل مسجد شرقي أفغانستان كابول في 07 يونيو/ بنا / قتل مسلحون أربعة مصلين داخل مسجد بالرصاص في ولاية خوست شرقي أفغانستان، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال طالب منجل، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن المهاجمين فتحوا النار من سيارة بينما كان أكثر من 15 شخصا يصلون بالمسجد امس الاربعاء.

من جانبه قال بشير بينا، الناطق باسم الشرطة المحلية، اليوم الخميس إن ثلاثة آخرين أصيبوا بالإضافة إلى القتلى.

ووقع الهجوم في منطقة ماندو زاي في ولاية خوست شرقي افغانستان. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.





خ.س



بنا 0711 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/06/07 - 16 : 10 AM