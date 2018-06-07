8 اصابات برصاص الاحتلال احداها خطيرة خلال اقتحام مدينة نابلس نابلس في 07 يونيو/ بنا / أصيب، فجر اليوم ، ثمانية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الانباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة في المدينة، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات، واصابة ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.



وأضافت المصادر ان شابا في 20 من العمر ، أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة.



وأكدت المصادر أن الاصابات السبع الأخرى، كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكانت غالبيتها في مناطق الرأس، والوجه، والصدر، ونقلت جميعها الى المستشفيات. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين.



خ.س



بنا 0700 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/07 - 09 : 10 AM