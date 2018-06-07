ماكرون وترودو لا يستبعدان تحول مجموعة السبع في قمة كيبيك الى 6+1 اوتاوا في 07 يونيو/ بنا / أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انهما ليسا مستعدين "للقبول بكل شيء من اجل ان يصدر بيان مشترك" مع الولايات المتحدة عن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تلتئم في كيبيك الجمعة والسبت.

وقالت الرئاسة الفرنسية في ختام اجتماع بين ماكرون وترودو في اوتاوا ان السؤول المطروح هو الى اي مدى سنقبل بتعديلات محتملة من اجل أن يكون هناك بيان مشترك؟ وعلى سبيل المثال، "نحن لن نكون مستعدين للقبول ببيان لا يذكر اتفاق باريس المناخي".



والاتفاق المناخي هو احد نقاط الخلاف مع واشنطن وبما ان الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس ترامب من اتفاق باريس المناخي، تبدو موافقة واشنطن على بيان كهذا بعيدا المنال حسب الإليزيه.



كما ناقش ماكرون وترودو مختلف السيناريوهات وخصوصا الا يفضي اجتماع مجموعة السبع سوى الى اعلان يصدر عن الرئاسة الكندية للمجموعة، ما سيشكل "نصا في الحد الادنى". والاحتمال الآخر هو اعلان للدول الست حول القضايا الاشكالية وبيان مشترك للسبع حول القضايا الاخرى.



وقالت الرئاسة الفرنسية "نحن لسنا هنا كي نحاول اقناع دونالد ترامب بالعودة عن مواقفه لأننا نعلم انه ينفذ ما وعد به في حملته الانتخابية".









خ.س



بنا 0621 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/07 - 28 : 09 AM