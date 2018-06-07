ارتفاع حصيلة ضحايا بركان "فويغو" بغواتيمالا الى 99 قتيلا و200 مفقودا غواتيمالا في 07 يونيو/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا بركان "فويغو" في غواتيمالا الى 99 قتيلا، في حين ما زال 200 شخص مفقودين، وفق المعهد الوطني للطب الشرعي.

وقد بلغ ارتفاع بركان فويغو 3763 مترا ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا.



وذكرت السلطات المحلية ان تأخر عمليات الانقاذ وانتشال الجثث، كان بسبب ثوران البركان مجددا حيث يتم رصد انفجار صغير بداخله كل اربع او خمس ساعات.



وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 75 شخصا وفقدان 192 آخرين إثر دخول البركان في حالة ثوران الأحد قذف خلالها حمما ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت ارجاء المنطقة.





و.ش



بنا 0437 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/07 - 40 : 07 AM