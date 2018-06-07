فرنسا وكندا تقرران تشكيل مجلس دفاع مشترك ينعقد بحلول نهاية العام الجاري اوتاوا في 7 يونيو/بنا/ قررت فرنسا وكندا تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين عبر تشكيل مجلس دفاع مشترك، يفترض ان يلتئم بحلول نهاية العام، كما اعلن مسؤول كبير في الحكومة الكندية.



وحسب وكالة الانباء الفرنسية أن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه قال ان "مجلس الدفاع الوزاري المشترك سيدعى للانعقاد بحلول نهاية العام 2018"، مشيرا الى ان هذه الهيئة من شأنها تعزيز التنسيق بين الجيشين الكندي والفرنسي.



واتى قرار تشكيل هذا المجلس بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الى اوتاوا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تستضيفها كيبيك يومي الجمعة والسبت.



واوضح المسؤول الحكومي الكندي أن التسمية الرسمية للهيئة التي تقرر تشكيلها هي "مجلس التعاون الفرنسي-الكندي في مجال الدفاع"، مشيرا الى ان ولادة هذا المجلس ستسمح لجيشي البلدين بأن يزيدا من عملياتهما المشتركة.



واضاف ان البلدين "يعتزمان" في نهاية المطاف تنفيذ عمليات حفظ سلام مشتركة برعاية الامم المتحدة.



كما اتفق ماكرون وترودو، بحسب المصدر نفسه، على "عقد مجلس وزراء فرنسي-كندي مشترك برئاسة كل من رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الوزراء الكندي"، على ان يلتئم هذا المجلس مرة كل عامين "على الاقل" بهدف "تقييم هذا التعاون المعزز وتنمية الانشطة المشتركة".



يشار الى ان فرنسا تعقد مجالس وزراء مشتركة مع كل من المانيا وحكومة اقليم كيبيك.



خ.أ



بنا 0251 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/06/07 - 01 : 06 AM