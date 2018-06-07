مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 7 يونيو/بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. وزارة الإسكان تسلم مفاتيح الوحدات الجاهزة بمدينة خليفة للمستفيدين.



بتكليف من سمو رئيس الوزراء .. سعادة الشيخ خليفة بن راشد ال خليفة يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك.



اهتمام دولي بتجربة البحرين في إصلاح سـوق العمـل وحمايـة العمالة الوافدة.



البحرين تشارك في الاجتماع الاممي للعهد الدولي للمهاجرين بالأمم المتحدة.



معالي وزير الداخلية يؤكد خلال استقباله السفيرة الفرنسية أهمية إجراء تقييم شامل لمشروع الإسعاف الوطني بما يضمن زيادة معدلات الأمن والسلامة للمواطنين.



معالي وزير الداخلية يشيد بجهود مركز الخليج في مجال الدراسات المتعلقة بالشئون المحلية والإقليمية.



وزير شئون الكهرباء والماء يستقبل الكاتب أسامة الماجد ويتسلم نسخة من كتابه ( الأمير خليفة بن سلمان .. قصة قائد ووطن ).



فعاليات وطنية تستذكر مناقب سمو الشيخ عبدالله بن خالد..تشهد آثارالراحل الخيرة بما قدمه من إنجازات ملأت صفحات حياته العامرة بالعطاء.



وزير الأشغال يبحث مع السفير التايلاندي التعاون في مجالات الإنشاءات والتدريب وتبادل الخبرات.



وزارة التربية والتعليم توفر نسخ الإفادات والشهادات الكترونياً.



وزير الداخلية يبحث مع السفير اليمني عددا من الموضوعات المشتركة.



السفير خطابي: سمو الشيخ عبدالله بن خالد شخصية جليلة كرس حياته لخدمة الوطن بروح من الإيمان والتفاني.



أوساط قانونية ترحب بتدشين منصة الكترونية للأحكام الصادرة من محكمة التمييز.



بلدية "الجنوبية" ترصد مخالفات إشغال الطريق للورش والكراجات بالرفاع.



رئيس مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية يعزي جلالة الملك المفدى بوفاة الشيخ عبدالله بن خالد بن علي.



مجلس النواب يدين التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.



خلال (المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني) بموسكو الوفد البحريني يؤكد دور الخبراء والمختصين في دعم عمل المشرعين.



بنك البحرين والكويت يستضيف أول مؤتمر ومعرض «EmTech» للتكنولوجيا الحديثة في البحرين.



شركة مطار البحرين تطرح مناقصة جديدة لتشغيل منافذ تأجير السيارات في مبنى المسافرين الجديد.



أسري تستعرض خبراتها في أحد أكبر المعارض البحرية الأوروبية.



أمريكا: أنشطة إيران التخريبية ودعمها للحوثيين لن تستمر طويلاً.



الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يؤكد سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف.



ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي يرأسان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.





خ.أ



بنا 0215 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/06/07 - 25 : 05 AM