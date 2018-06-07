الطقس في البحرين اليوم حسن بوجه عام المنامة في 7 يونيو/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بإذن الله حسن بوجه عام، ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع أن يكون مغبر في وقت لاحق.



الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتزداد سرعتها من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت الادارة عن عن رياح قوية السرعة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



اررتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 41 م الصغرى 30 م.



الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 20%.



شروق الشمس 04:44 صباحا.. غروب الشمس 06:28 مساءا.



خ.أ



بنا 0346 جمت 07/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/07 - 50 : 06 AM