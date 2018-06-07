وزير الدفاع المصري: سنتصدى لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي القاهرة في 7 يونيو/بنا/أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري "أن القوات المسلحة ماضية فى التصدى بكل حسم لأى محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومى"، مشددا على "أن رجال القوات المسلحة المصرية أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات".





جاء ذلك خلال مشاركته أمس في حفل افطار الضباط والصف الضباط والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والمنطقة الجنوبية العسكرية ورجال الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات وعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين.



وأشار صبحي الى النجاحات التى حققتها العملية الشاملة (سيناء 2018) مؤكداً على الإستمرار بكل قوة وعزم لدحر جذور الإرهاب بشمال سيناء، موضحا "أن القوات المسلحة المصرية تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة المصرية بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام مشيراً إلى أن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية".







خ.أ



بنا 2300 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/07 - 38 : 03 AM