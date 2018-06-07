ارتفاع عدد ضحايا بركان جواتيمالا إلى 83 قتيلا جواتيمالا سيتي في 7 يونيو/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى ثوران بركان "فويجو" بجواتيمالا إلى 83 قتيلا.



وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن السلطات المحلية أن حصيلة ضحايا البركان ارتفعت إلى 83 قتيلا بعد العثور على ثماني جثث أخرى.



وبدأ ثوران البركان لأول مرة يوم الأحد الماضي، حيث قام بإطلاق حمم منصهرة ورماد ساخن، مما اضطر السكان للفرار من منازلهم.



وثار البركان، الذي يبلغ طوله 3763 مترا مجددا مساء الثلاثاء، محدثا انفجارا جديدا ضخما وأطلق حمماً على حافته الجنوبية.



وقد تضرر نحو 7ر1 مليون شخص بسبب ثوران البركان.







م.ح.



بنا 2234 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/07 - 43 : 01 AM