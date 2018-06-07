يدخلون من (210) أبواب..ضيوف بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك يعيشون أجواء إيمانية مكة المكرمة في 6 يونيو/بنا/ يعيش قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والزوار والمعتمرين خلال هذه الأيام من الشهر الكريم أجواءً إيمانيةً بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من إمكانيات آلية وبشرية حتى يؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.





وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) "أن ضيوف الرحمن يتوزع ما بين صحن الطواف وأروقة وسطح وبدروم، وساحات المسجد الحرام ما بين طائف وتالٍ للقرآن الكريم ورافعٍ يديه يسأل الله عزّ وجلّ من خيري الدنيا والآخرة طالباً للعفو منه في هذا الشهر الفضيل الذي تحفه الطمأنينة والسكينة".



وفي هذا السياق عبّر عدد من الزوار والمعتمرين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لما لمسوه من خدمات وتسهيلات كان لها أكبر الأثر في بعث الراحة والطمأنينة في نفوسهم وخاصة في شهر رمضان مبارك، مؤكدين أن ما تقوم به المملكة من خدمة لضيوف الرحمن يدل دلالة واضحة على تقديرها ومحبتها لأبناء العالم الإسلامي.



ومن ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية لراحة ضيوف الرحمن تقوم إدارة الأبواب برئاسة شؤون الحرمين باستقبال قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين وزائرين عبر (210) أبواب بالمسجد الحرام، يعمل بها (750) موظفًا لتنظيم دخول ضيوف الرحمن وتوجههم إلى الأبواب والمداخل ذات الكثافة الأقل وضبط عملية الدخول والخروج ، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لقاصدي البيت الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل راحة وطمأنينة.



وخصصت الإدارة الأبواب (93-90-89-88-87-86-84-74-73-71-70) لدخول النساء إلى المصليات مباشرة ، بينما تم تخصيص (باب الملك عبدالعزيز وباب أجياد ،وباب جسر أجياد، وباب إسماعيل، والأبواب 64-68-74-79-84-89-90-93-94- وجسر الشبيكة، وشبوك الصفا، وجسر سلم الأرقم، وأبواب السلام، وباب المروة، وجسر المروة، وجسر الراقوبة، وباب قريش، وباب عرفة ) لذوي الاحتياجات الخاصة.



كما تسهم إدارة الأبواب في العديد من الخدمات التي تساعد في تقليل حدة الازدحام طيلة شهر رمضان المبارك في ظل توافد أعداد كثيفة من المصلين والزوار والمعتمرين، وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة على تحويل مسارات المعتمرين والزوار بالإضافة إلى تحويل بعض الأبواب الأخرى للخروج فقط ، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.



وتلتزم إدارة الأبواب بوضع قائمة من الأشياء التي يفضل عدم إدخالها ويعمل على تنفيذها ثلاثة وكلاء برفقة رؤساء الورديات والعاملين للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة، علمًا أن الأطعمة المسموح دخولها هي الماء و التمر والقهوة.





خ.أ



بنا 2141 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/07 - 42 : 01 AM