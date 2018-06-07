غرق زورق في خليج عدن يتسبب في مقتل 46 مهاجرا وفقدان 16 آخرين جنيف في 6 يونيو/بنا/ أعلنت وكالة الامم المتحدة للهجرة الاربعاء "إن ما لا يقل عن 46 مهاجرا، يعتقد انهم من اثيوبيا، لقوا مصرعهم، واعتبر 16 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق زورقهم في خليج عدن قبيل بلوغه سواحل اليمن".







واوضحت الوكالة في بيانها ان "ما لا يقل عن مئة مهاجر هم 83 رجلا و17 امرأة كانوا مكدسين على متن الزورق المنكوب الذي انطلق بهم الثلاثاء من مرفأ بوساسو في شمال الصومال"، مشيرة الى انها جمعت هذه المعلومات من افادات الناجين وجميعهم من اثيوبيا.





وبينت المنظمة "ان طواقمها تمكنت من اسعاف المهاجرين الذين كتبت لهم النجاة ونجحوا بالوصول إلى شاطئ الامان في اليمن، لكن العشرات من رفاقهم لم يسعفهم الحظ إذ غرق 46 مهاجرا هم 37 رجلا وتسع نساء" في حين لا يزال هناك 16 آخرين في عداد المفقودين".



واضاف البيان ان الزورق جنح بسبب الامواج العاتية قبيل بلوغه الشاطئ فجر الاربعاء.



واضافت ان "الناجين قالوا انه ما ان بدأت الامواج العاتية تصطدم بزورق التهريب حتى دب الذعر في صفوف الركاب الذين لم تكن لديهم سترات نجاة على متنه".



خ.أ



بنا 2126 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/07 - 37 : 12 AM