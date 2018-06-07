أمير الكويت: نسعى الى حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني الكويت في 6 يونيو / بنا / أكد أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن ما يشهده العالم الإسلامي من واقع مؤلم ومواجهته ظروفا وتحديات سياسية وأمنية تتطلب ترسيخ وحدة صف المسلمين وتكاتفهم وتآزرهم لدرء المخاطر.







ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سموه قوله اليوم في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك "إننا نتابع بألم الأحداث والتطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة ونسعى مع أشقائنا وأصدقائنا على حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة وتحقيق الأهداف المشروعة التي نصت عليها الشرعية الدولية".



وأشار سموه إلى ما تعانيه العديد من الدول العربية من ويلات الحروب والصراعات وفقدان الأمن والاستقرار لاسيما الأوضاع في اليمن وسوريا مجددا الدعوة للأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات للوصول إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.



وفي الشأن الكويتي، دعا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجميع إلى "إدراك ما يحدث حولنا من متغيرات وأن يستشعروا طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة والمخاطر التي لسنا بمعزل عنها واستخلاص العبر منها حفاظا على أمن الوطن وسلامته".



وشدد سموه على ضرورة "التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد الوحدة الوطنية".



كما دعا أعضاء السلطتين إلى المزيد من التعاون وتضافر الجهود لتعزيز مسيرة العمل الوطني ودفع عملية التنمية لتلبية تطلعات وطموحات المواطنين.









م.ح.



بنا 1947 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/06 - 57 : 11 PM