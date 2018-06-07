منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الانتحارية التي شنتها جماعة "بوكو حرام" في النيجر جدة في 6 يونيو / بنا / أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين بشدة الهجمات الانتحارية الفظيعة التي شنتها جماعة بوكو حرام أمس الأول على ثلاث مناطق مختلفة بمدينة ديفا شرقي النيجر، من بينها إحدى المدارس القرآنية، حيث خلفت هذه الهجمات تسعة قتلى وعشرات الجرحى.



ووصف تلك الهجمات بالعمل الإرهابي الشنيع، مجددا دعم المنظمة للنيجر قيادة وشعبا في الجهود التي تبذلها بعزم للقضاء على جماعة بوكو حرام.



وجدد العثيمين التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الرافض بشدة لجميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف.





م.ح./ع ذ



بنا 1647 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/06/06 - 54 : 07 PM