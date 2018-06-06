معالي وزير الداخلية يؤكد خلال استقباله السفيرة الفرنسية أهمية إجراء تقييم شامل لمشروع الإسعاف الوطني بما يضمن زيادة معدلات الأمن والسلامة للمواطنين المنامة في 6 يونيو / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم ، سعادة السيدة سيسيل لونجيه سفيرة جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين، والتي قدمت لمعاليه الدكتور عصام بدوي المرشح مستشارا لمركز الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومعالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.



وفي بداية اللقاء ، رحب معالي الوزير بالسفيرة الفرنسية والمرشح مستشارا لمركز الإسعاف الوطني، معربا عن تقديره لجهود الجانب الفرنسي لإنجاح المشروع والذي يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين ومواكبة للتطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي.



وأكد معالي الوزير على ضرورة المضي قدما في تعزيز مجالات التعاون والإسراع بإعداد الاتفاقيات المطلوبة والموافقة عليها، منوها إلى أهمية إجراء تقييم شامل للمشروع ومدى جاهزيته والمقترحات التي من شأنها تفعيله وتنفيذه على أرض الواقع، بما يضمن زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.



حضر اللقاء، العميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية والمقدم طيار لؤي عبدالرحمن عضو لجنة الإسعاف الوطني.







ن.ع/م.ح.



بنا 1617 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/06 - 27 : 07 PM