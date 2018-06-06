وزير شئون الكهرباء والماء يستقبل الكاتب أسامة الماجد ويتسلم نسخة من كتابه ( الأمير خليفة بن سلمان .. قصة قائد ووطن ) المنامة في 6 يونيو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، الكاتب الصحفي أسامة الماجد، الذي قدم للوزير نسخه من كتابه بعنوان (الأمير خليفة بن سلمان .. قصة قائد ووطن)، حيث يحتوي الكتاب على معلومات قيمة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وإنجازاته الكبيرة والمتواصلة التي طالت مختلف الميادين والأصعدة في مملكة البحرين، حيث ارتبط اسم سموه ببناء هذا البلد ورفعة شأنه في شتى المجالات ودور سموه في مسيرة التطور والازدهار وتوفير الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين.



وفي هذا الصدد أشاد الوزير بجهود الكاتب أسامة الماجد التي بذلها في إعداد هذا الكتاب الذي يعتبر إضافة قيمة للمكتبة البحرينية متمنياً له كل التوفيق والسداد، وبدوره أعرب الماجد عن شكره الجزيل للوزير على حفاوة الاستقبال وتقديمة كافة سبل الدعم للصحفيين والمؤلفين البحرينيين.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1426 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/06 - 40 : 05 PM