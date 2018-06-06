معالي وزير الداخلية يشيد بجهود مركز الخليج في مجال الدراسات المتعلقة بالشئون المحلية والإقليمية

المنامة في 6 يونيو / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، سعادة الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.



وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الوزير بالدكتور عمر الحسن ، مشيدا بجهود المركز في مجال الدراسات المتعلقة بالشئون المحلية والإقليمية، وما تتضمنه من بحوث وتقارير علمية مهمة.



وأعرب رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية لما يوليه من دعم ومساندة لمراكز الدراسات والبحوث.





ع ذ



بنا 1314 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/06 - 22 : 04 PM