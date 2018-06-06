تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. "الإسكان" تسلم مفاتيح الوحدات الجاهزة بمدينة خليفة للمستفيدين

المنامة في 6 يونيو / بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،و تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الوزارة مستمرة في توزيع الوحدات الجاهزة بمشروع مدينة خليفة الإسكاني وتسليم المفاتيح للمواطنين المستفيدين على دفعات.





وأشار وكيل وزارة الاسكان إلى أنَّ هذه الخطوة تعقب خطوة تسليم المستفيدين عقود الوحدات السكنية، وذلك بعد أن قامت إدارة الخدمات الإسكانية بإشعار المواطنين بالحضور للوزارة لتوثيق عقود الانتفاع، وتعريفهم على أهم البنود وبيان أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد الإسكاني، وإجراءات الانتفاع، حتى استلام مفاتيح الوحدات السكنية.



وأردف وكيل الوزارة بأنَّ قسم إدارة الممتلكات الإسكانية كثف استعداداته للبدء في تسليم مفاتيح وحدات مشروع مدينة خليفة، حيث قام القسم بالتأكد من أعمال الصيانة على جميع الوحدات والتأكد من جاهزيتها تمهيداً لتسليمها للمستفيدين، وتزويدهم بشهادات الضمان الخاصة بمكونات الوحدة السكنية وِفْقًا لما هو متبع في إجراءات التسليم.



وأكد أن مشروع مدينة خليفة يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن توالي توزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج.



وتابع قائلاً: "إن مدينة خليفة سوف تستوعب بعد اكتمالها 54 ألف نسمة بتوفيرها ما يقارب 6000 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز بالمدينة بلغت مراحل متقدمة جدًا، هذا وأن الوزارة انتهت من تنفيذ 400 وحدة سكنية، فيما تعكف في الوقت الراهن على تنفيذ التصاميم التفصيلية الخاصة بالمراحل الأخرى".



وأضاف الشيخ عبدالله بن أحمد أن هذه المدينة تعد خير شاهد على النهج الجديد في تصميم المدن الإسكانية من حيث النمط المعماري للوحدات السكنية، وتخطيط الطرق ونظام المواصلات، وجودة المرافق والخدمات الشاملة، كالمراكز والمجمعات التجارية، والمنشآت الصحية والأندية والمراكز الشبابية.



وقال وكيل الإسكان إن إجراءات توزيع وحدات مشروع مدينة خليفة بالإضافة إلى المشاريع التي شملها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يترجم الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للخدمات الإسكانية وحرص جلالته على سرعة وصول الخدمات الإسكانية لمستحقيها، مشيرًا إلى أنَّ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كان لها بالغ الأثر في تحقيق المكتسبات الإسكانية التي تشهدها المملكة حاليًا، سواء على صعيد نمو وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في المجمعات والمدن الإسكانية، أو سرعة توزيع الوحدات على المستفيدين.



وتوجه وكيل الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع المستفيدين من الوحدات السكنية، مجددًا التزام الوزارة بتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الإسكانية التي يشملها برنامج توزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سموه وفقاً للجدول الزمني المعد له، والاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات المملكة.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1312 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/06 - 19 : 04 PM