بتكليف من سمو رئيس الوزراء .. سعادة الشيخ خليفة بن راشد ال خليفة يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك

المنامة في 6 يونيو/ بنا / بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، استقبل الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي اليوم في زيارة أخوية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية.



وقد أعرب الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة عن ترحيبه بزيارة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والوفد المرافق له، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



م.ا.ب/خ.س



بنا 1155 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/06 - 02 : 03 PM