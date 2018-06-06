وزير الأشغال يبحث مع السفير التايلاندي التعاون في مجالات الإنشاءات والتدريب وتبادل الخبرات

المنامة في 06 يونيو / بنا / استقبل سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بديوان الوزارة سعادة السيد تانيت ناسونخلا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في المنامة.



وخلال اللقاء استعرض وزير الأشغال مع السفير التايلندي العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، كما أشاد بجهود السفير تانيت في سبيل تعزيز تلك الروابط في مختلف المجالات، منوهاً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين المنامة وبانكوك.



كما أعرب وزير الأشغال عن أمنياته الصادقة للسفير التايلندي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله لما فيه صالح البلدين الصديقين.



وتباحث الوزير والسفير في إمكانية الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات والمؤسسات التايلندية في مجالات البناء والاستثمار والبنية التحتية بما يعود بالنفع على الجانبين، وتفعيل عدد من مذكرات التفاهم المشترك التي تم التوقيع عليها بين الحكومتين سابقاً خاصة في المجال الزراعي ومجال الإنشاءات والتدريب وتبادل الخبرات.



من جهته عبر السفير التايلندي عن خالص شكره لما حظي به حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع مملكة البحرين، متمنياً للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.



ع إ ح/ع ع



بنا 1106 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/06 - 14 : 02 PM