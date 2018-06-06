وزارة الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع الملك حمد

المنامة في 6 يونيو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أعمال صيانة شارع الملك حمد بالقرب من إِشارة مصنع ألمنيوم البحرين (ألبا) تستدعي غلق المسار الأيمن وتوفير مسار للحركة المرورية.





وقالت الوزارة انه سيتم بدء العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط من يوم الخميس 07 /06 /2018 الساعة 10 مساءً إلى يوم السبت 09/ 06/ 2018 الساعة 5 صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ع إ ح/ع ع



بنا 1045 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/06 - 52 : 01 PM