التربية توفر نسخ الإفادات والشهادات الكترونياً

المنامة في 6 يونيو / بنا / أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير خدمة (إصدار نسخ الإفادات وكشف الدرجات لطلبة المدارس) المقدمة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك على موقع الوزارة www.moe.gov.bh، وعبر البوابة الوطنية Bahrain.bh، إضافة لتوفرها عبر منصات الخدمة الذاتية المنتشرة بنقاط خدمية مختلفة، وذلك تزامناً مع انتهاء الطلبة من الامتحانات النهائية وتخرجهم من المراحل الدراسية المختلفة بعد قيامهم بتسليم كتبهم المدرسية.



وقالت الوزارة انها توفر هذه الخدمة الإلكترونية على الطلبة، الحاجة إلى مراجعة الوزارة، وتجنبهم عناء الانتظار، حيث يمكنهم تقديم طلب إصدار نسخ من شهادات المرحلة الإعدادية والثانوية من إدارة الامتحانات بالوزارة، واستلام النسخ عبر البريد خلال وقت قصير، كما يمكنهم متابعة طلباتهم من خلال تطبيق أو خدمات بريد البحرين.



ويمكن للطلبة الاستفسار أو طلب المساعدة لإنجاز الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق (تواصل) من خلال Bahrain.bh/apps، ومتابعة مستجدات الخدمات المقدمة لهم عبر حسابات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي @iGABahrain.



خ.ب/ع ع



بنا 1044 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/06 - 51 : 01 PM