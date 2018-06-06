اقتحامات جديدة للأقصى رغم العدد الكبير للمعتكفين

القدس في 06 يونيو/ بنا / جددت عصابات المستوطنين، اليوم، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة، ونفذت جولات فيه، وسط تواجد كبير للمصلين.



وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع اعتكاف المئات من المصلين داخل الأقصى، في الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بتوقيف الحافلات المتوجهة الى القدس والتفتيش عن فلسطينيين لا يحملون هوية القدس لتوقيفهم وإبعادهم عن المدينة المقدسة، وهو الاجراء الذي يضاف إلى مهاجمتها حلقة ذكر للقرآن الكريم، واعتقالها 15 مُصلياً، بينهم 12 من سكان الضفة، وأبعدتهم في وقت لاحق عن القدس، فضلاً عن وضعها عراقيل أمام المصلين الوافدين الى الاقصى منذ مساء أمس، بهدف الاعتكاف برحابه الطاهرة.





خ.س



بنا 0846 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/06 - 51 : 11 AM