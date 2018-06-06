57 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال الشهر الماضي

رام الله في 06 يونيو/ بنا / رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ، 57 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال مايو الماضي.



وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى، بلغ 43 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 13 حالة، في حين سجلت حالة اعتداء واحدة على المؤسسات والمعدات الصحفية .



واشار التقرير الى أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ، ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات والانتهاكات التي تنفذها هذه القوات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم يوميا.









خ.س



بنا 0843 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/06 - 49 : 11 AM