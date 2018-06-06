استشهاد فلسطيني في النبي صالح واصابات واعتقالات في بيت امر

رام الله في 06 يونيو/ بنا / استشهد شاب فلسطيني، اليوم ، بعد اصابته بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، وأصابته بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده ، و منعت اسعافه لأكثر من نصف ساعة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أصابت آخرين بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات ليلية.



وأكدت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر واعتقلت شابا و اسيرا محررا ، مشيرة الى وقوع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان في البلدة، حيث أطلق الجنود الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.



من ناحية أخرى، سحبت قوات الاحتلال على معبري بيت لحم وترقوميا، تصاريح عمل من عدد من عمال بيت أمر من عائلة صبارنة التي ينتمي إليها الشهيد رامي صبارنة الذي قضى برصاص الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة الخليل السبت الماضي، والذي ما زال جثمانه محتجزا لدى سلطات الاحتلال.



كما داهمت عدة منازل في مدينة الخليل وعبثت بمحتوياتها.



خ.س



بنا 0839 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/06 - 42 : 11 AM