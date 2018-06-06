بلدية "الجنوبية" ترصد مخالفات إشغال الطريق للورش والكراجات بالرفاع

المنامة في 06 يونيو/ بنا / قامت بلدية المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع مديرية أمن المحافظة الجنوبية، بحملة تفتيشية في مجمعي 939 و913 بالقرب من مسجد النصف بالرفاع، لرصد المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام.



وخلال هذه الحملة تم وضع ملصقات اخطارات على 35 ورشة وكراج مخالفين للاشتراطات والأنظمة البلدية.



وأكدت البلدية أنها ستقوم بحملة أخرى تتابعية موسعة لإزالة الورش التي لم يلتزم أصحابها بالإخطارات الموجهة لهم، داعيةً المخالفين إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم لتجنب أية إجراءات قانونية قد تتخذ بحقهم.



وشددت على أن إشغال الطريق العام من قبل أصحاب الكراجات والورش، هو أمر غير حضاري ويشوه المظهر العام وطبيعة المناطق، ويؤدي إلى حجب الرؤية وإعاقة حركة السير والإضرار بالمصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار، ويجب احترامها من قبل الجميع وتغليبها على المصلحة الشخصية، والحرص على اتباع التعليمات والالتزام بالقوانين البلدية.



وأشارت إلى أنها مستمرة في حملاتها للحد من التجاوزات والتي ستشمل مناطق أخرى تم وضعها ضمن جدول زمني في إطار جهودها لتعزيز هيبة القانون.



ع إ ح/خ.س



بنا 0829 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/06 - 36 : 11 AM