اصابة فلسطيني بجروح خطيرة خلال مواجهات في قرية النبي صالح

رام الله في 06 يونيو/ بنا / أصيب شاب فلسطيني، اليوم ، بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.





وذكر الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي لوكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شاب، لم تعرف هويته بعد، وأصابته بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.



وأضاف، أن الاحتلال منع اسعافه لأكثر من نصف ساعة، ثم قام باعتقاله.







خ.س



بنا 0827 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/06 - 35 : 11 AM