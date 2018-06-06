رئيس مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية يعزي جلالة الملك المفدى بوفاة الشيخ عبدالله بن خالد بن علي المنامة في 6 يونيو/ بنا / تقدم سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية بخالص العزاء والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى العائلة المالكة الكريمة وإلى شعب مملكة البحرين خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رحمه الله، الذي وافته المنية فجر يوم أمس الثلاثاء.

وقال سماحة رئيس مجلس المفتين في روسيا في برقية تعزيته "لقد استطاع الفقيد رحمه الله من خلال عمله الدؤوب وجهده المخلص على مدى عقود من الزمن أن يكون قامة شامخة وشخصية وطنية واجتماعية ودينية تركت بصمات واضحة وخلقت مسيرة عطرة حافلة بالعطاءات والإنجازات والصلاح وعمل الخير".



كما تقدم سماحة المفتي بخالص العزاء إلى معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوفاة فقيد البحرين الكبير، مشيدًا سماحته بالدور الذي اضطلع به رحمه الله من خلال توليه مهامه ومسؤولياته الوطنية طوال عقود من الزمن في تجسيد سياسة مملكة البحرين الداعية إلى السلام والعدل والمساواة والتسامح ونشر قيم الدين الإسلامي الحنيف وتقوية علاقات الأخوة بين شعب مملكة البحرين والشعوب الإسلامية في العالم، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة وشعب مملكة البحرين الكريم الصبر والسلوان.



م.ا.ب/و.ش



بنا 0727 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/06 - 51 : 10 AM