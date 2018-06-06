أربعة قتلى في قصف لطائرات مجهولة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس في 06 يونيو/ بنا / قصفت طائرات مجهولة في الساعات الأولى من صباح اليوم سيارة رباعية الدفع تقل أربعة أشخاص بضواحي مدينة بني وليد ، مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

وقال مصدر من الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة بني وليد، جنوبي العاصمة الليبية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الدلائل الأولية تشير إلى أن القصف نفذته طائرات أجنبية، معللاً ذلك بعدم قدرة الطيران الحربي الليبي على الطيران الليلي والقصف بمثل هذه الدقة.



وبحسب ذات المصدر وقع القصف في منطقة "بقيلة" بوادي "كمكوم" التابع إدارياً لبني وليد. وتعد المنطقة من الأماكن التي ينشط فيها تنظيم "داعش" الإرهابي بسبب تضاريسها الوعرة.





خ.س



بنا 0603 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/06 - 14 : 09 AM