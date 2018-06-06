مقاتلات ومدفعية التحالف تدمر مواقع وتعزيزات الحوثيين في مديريات الحديدة وسط تراجع ميداني كبير للميليشا الانقلابية الحديدة في 6 يونيو / بنا / شنت قوات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي لليمن قصفا جويا ومدفعيا على مواقع ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مناطق شرق المشرعي وأطراف الجراحي و التحيتا و الحسينية ما أسفر عن تدميرها ووقوع قتلى وجرحى بصفوفهم.

وافادت وكالة انباء الامارات ان الغارات الجوية والمدفعية للتحالف العربي استهدفت ايضا تعزيزات عسكرية للحوثيين في مناطق تابعة لمدينة زبيد ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وخسائر كبيرة في العتاد إضافة إلى استهداف معاقل الحوثيين في ضواحي الحديدة حيث تم تدمير تحصيناتهم في ظل التقدم الميداني الكبير للمقاومة اليمنية المشتركة باتجاه الحديدة.

وتشهد صفوف الميليشيا الموالية لإيران تراجعا ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة.



خ.س



بنا 0525 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/06 - 33 : 08 AM