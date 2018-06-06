مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 06 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/تشييع جنازة سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة.. جلالة الملك: الفقيد شخصية اسلامية شامخة ورمز وطني رائد.

/جلالة الملك يقدم التعازي والمواساة في وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد في مجلس الفقيد.

/جلالة الملك يجري اتصالا مع العاهل الاردني.

/سمو رئيس الوزراء: فقدنا قامة دينية ووطنية ومرجعا تاريخيا كبيرا.

/الازهر ينعى رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية.

/رجال دين وقضاة وقانونيون يرثون سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.

/وزير الخارجية يبلغ سفراء ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا دعم البحرين للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.

/محافـــظ العاصمـــة يشيـــد بتطـــور العـــــلاقات البحرينيــــة الماليـــزيــة.

/الشيخة مي: التراث يبقى الهويّة الوطنية وعنصر فرادة المجتمعات.

/الخارجية البحرينية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لرجال الدين في افغانستان.

/البحرين واحدة من الدول الذي لا تستورد الدم ومشتقاته وتعتمد على مخزونها بنسبة 100%.

/المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: عبدالله بن خالد شخصية إسلامية شامخة ورمز وطني كبير.

/وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية السكلر الارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى.

/اعتماد 50 منتجا طبيا لتحسين الإعاقة الذهنية والجسدية والسمعية والبصرية.

/نصف مليون دينار بحريني ريع المزاد الخيري الرابع للمؤسسة الخيرية الملكية.

/«أمانة العاصمة» يدعم مبادرة ولي العهد لتطوير سوق المنامة القديم.

/«التنمية السياسية» يدشن معرضا لكتبه يتضمن 22 إصدارًا.

/بدء تنفيذ تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر الأسبوع القادم.

/إسرائيل تدعو إلى تحالف عسكري يشمل العرب ردا على طموحات إيران النووية.

/الأمم المتحدة: أمريكا تنتهك بشكل خطـيـر حـقـوق الـطفـل على حدودها.

/الوحدات الكردية تقرر سحب قواتها من مدينة منبج في شمال سوريا.

/ملك الاردن يكلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.

/أحزاب يسارية في ألمانيا تدعو إلى طرد السفير الأمريكي.

/واشنطن تقاطع جلسة مؤتمر أممي لنزع السلاح احتجاجا على رئاسة سوريا.

/أمريكا: سنضع إيران أمام خيار واضح.. إما التوقف عن الإرهاب وإما كارثة اقتصادية.

/روسيا تقرر أن تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني في مدينة القدس.



و.ش



بنا 0455 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/06 - 00 : 08 AM