مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/06 - 00 : 08 AM
المنامة في 06 يونيو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/تشييع جنازة سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة.. جلالة الملك: الفقيد شخصية اسلامية شامخة ورمز وطني رائد.
/جلالة الملك يقدم التعازي والمواساة في وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد في مجلس الفقيد.
/جلالة الملك يجري اتصالا مع العاهل الاردني.
/سمو رئيس الوزراء: فقدنا قامة دينية ووطنية ومرجعا تاريخيا كبيرا.
/الازهر ينعى رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية.
/رجال دين وقضاة وقانونيون يرثون سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.
/وزير الخارجية يبلغ سفراء ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا دعم البحرين للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.
/محافـــظ العاصمـــة يشيـــد بتطـــور العـــــلاقات البحرينيــــة الماليـــزيــة.
/الشيخة مي: التراث يبقى الهويّة الوطنية وعنصر فرادة المجتمعات.
/الخارجية البحرينية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لرجال الدين في افغانستان.
/البحرين واحدة من الدول الذي لا تستورد الدم ومشتقاته وتعتمد على مخزونها بنسبة 100%.
/المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: عبدالله بن خالد شخصية إسلامية شامخة ورمز وطني كبير.
/وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية السكلر الارتقاء بالخدمات الصحية للمرضى.
/اعتماد 50 منتجا طبيا لتحسين الإعاقة الذهنية والجسدية والسمعية والبصرية.
/نصف مليون دينار بحريني ريع المزاد الخيري الرابع للمؤسسة الخيرية الملكية.
/«أمانة العاصمة» يدعم مبادرة ولي العهد لتطوير سوق المنامة القديم.
/«التنمية السياسية» يدشن معرضا لكتبه يتضمن 22 إصدارًا.
/بدء تنفيذ تطوير نظام الإشارات الضوئية على شارع الشيخ جابر الأسبوع القادم.
/إسرائيل تدعو إلى تحالف عسكري يشمل العرب ردا على طموحات إيران النووية.
/الأمم المتحدة: أمريكا تنتهك بشكل خطـيـر حـقـوق الـطفـل على حدودها.
/الوحدات الكردية تقرر سحب قواتها من مدينة منبج في شمال سوريا.
/ملك الاردن يكلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
/أحزاب يسارية في ألمانيا تدعو إلى طرد السفير الأمريكي.
/واشنطن تقاطع جلسة مؤتمر أممي لنزع السلاح احتجاجا على رئاسة سوريا.
/أمريكا: سنضع إيران أمام خيار واضح.. إما التوقف عن الإرهاب وإما كارثة اقتصادية.
/روسيا تقرر أن تقيم حفل استقبال بمناسبة يومها الوطني في مدينة القدس.
و.ش
بنا 0455 جمت 06/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/06 - 00 : 08 AM