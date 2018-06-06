الطقس في مملكة البحرين : حسن مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار

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2018/06/06 - 23 : 07 AM
المنامة في 6 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حسن مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43درجة مئوية.. والصغرى: 30 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة والصغرى: 20 بالمئة.
م خ
بنا 0403 جمت 06/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/06 - 23 : 07 AM