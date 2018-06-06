الطقس في مملكة البحرين : حسن مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار المنامة في 6 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى حسن مع بعض السحب ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43درجة مئوية.. والصغرى: 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة والصغرى: 20 بالمئة.





م خ



بنا 0403 جمت 06/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/06 - 23 : 07 AM