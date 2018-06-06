إصابة مواطنة سعودية جراء سقوط شظايا مقذوفات حوثية على ظهران الجنوب الرياض في 5 يونيو/ بنا / أصيبت مواطنة سعودية جراء سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي قوله "بأن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب مما نتج عنه تعرض أحد المنازل السكنية لشظية وإصابة مواطنة من المقيمين فيه وتبلغ من العمر 16 عاماً لإصابة متوسطة، حيث تم نقلها للمستشفى، ومباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات".





م خ



بنا 2203 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/06 - 24 : 01 AM