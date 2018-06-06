سمو محافظ المحافظة الجنوبية يتقدم بأحر التعازي والمواساة في وفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة المنامة في 5 يونيو / بنا / تقدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وأهالي المحافظة الجنوبية بأحر التعازي والمواساة الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة فقيد مملكة البحرين، داعين الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وقال سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أن المحافظة الجنوبية فقدت اليوم شيخا وعالما كبيرا بعطائه ووالدا عزيزا نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من إسهامات كبيرة وعطاءات جليلة في خدمة وبناء مملكة البحرين في كافة المجالات الحياتية المختلفة.



وأضاف سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن الفقيد رحمه الله يعتبر من الشخصيات العلمية والأدبية والثقافية البارزة، والمحافظة الجنوبية تذكر إنجازات وأعمال سموه العظيمة والتي منها تأسيس بلديه الرفاع في العام 1962 حيث ترأسها لغايه العام 1967 فعمل على تطوير الخدمات البلدية وشق الطرق والاعتناء بالبيئة وتجميل المناطق، داعيا الله أن يتغمد الفقيد ببالغ رحمته ومغفرته ويسكنه الفردوس الأعلى.





م.ح.



بنا 2119 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/06/06 - 42 : 12 AM