الأزهر الشريف يعزي جلالة الملك المفدى في وفاة الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة المنامة في 5 يونيو / بنا / تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى شعب البحرين، في وفاة الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رحمه الله، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.



وأشاد الأزهر بالدور البارز الذي بذله الراحل الكبير في نشر وتعزيز الثقافة والفكر في مملكة البحرين، فضلا عن إصداراته القيمة التي وثقت لتاريخ مملكة البحرين عبر العصور.



كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، داعيا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أسرته الصبر والسلوان.









م.ف.ق/م.ح.



بنا 1941 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/05 - 55 : 10 PM