المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعقد اجتماعا تنسيقيا لمدراء الادارات الحكومية بالجانبين البحريني والسعودي المنامة في 5 يونيو/ بنا/ استضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الاجتماع التنسيقي لمدراء الإدارات العاملة في الجانبين البحريني والسعودي اليوم الثلاثاء، وخلال الاجتماع رحب مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس فهد بن محمد الداود بالحضور مباركاً لهم ما تبقى من الشهر الكريم، ثم استعرضت المؤسسة مشاريعها التي نفذتها وتنفذها والخطط التطويرية في الجسر و التباحث ومناقشة كثير من الأمور التي تساهم في خدمة مرتادي الجسر وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، وتكثيف الجهود لتحقيق رضا العابرين في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الذروة والمناسبات والأعياد والعطل الرسمية، لتواكب التوسعات القائمة في المناطق المختلفة بالجسر، انطلاقا من حرص واهتمام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في تهيئة أفضل السبل لتقديم الخدمات لمرتادي جسر الملك فهد الذي يربط بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية.



وفي ذات السياق بحث الاجتماع مع مدراء الدوائر الحكومية العاملة بالجسر الاستعدادات لمواجهة الازدحام المتوقع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد ذلك قدمت المؤسسة عرضا مرئيا يوضح خططها المستقبلية لرفع الطاقة الإستيعابية لمناطق الإجراءات خلال السنوات المقبلة، وعرض آخر يوضح أعمال التطوير التي بدأت المؤسسة بتنفيذها باستخدام أفضل التقنيات والبرمجيات لتحسين ورفع مستوى الخدمات التقنية لتسهيل حركة المسافرين، تتضمن تقديم خدمات ومعلومات مسبقة للعابرين توضح الحالة القائمة للجسر وتحديث نظام بوابات الرسوم، واستخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المختلفة بالمؤسسة.



وخلال الاجتماع طرحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خطط التحول الاستراتيجي، وما أكدت عليه من تعزيز سبل التكامل والتواصل، وتسهيل الإجراءات للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد مما يمثله هذا الصرح الحضاري التنموي من أهمية بالغة بما حققه من مكتسبات وانجازات، بعد نهاية الاجتماع تناول الجميع طعام الافطار بحضور مسؤولي الإدارات بالجسر من كلا المملكتين ومسؤولي الإدارات المختلفة بالمؤسسة.











م.ف.ق/خ.أ



بنا 1910 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/05 - 20 : 10 PM