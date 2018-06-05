8595 طالبًا وطالبة يتقدمون للالتحاق بجامعة البحرين للعام الدراسي المقبل المنامة في 5 يونيو / بنا / انتهت يوم الخميس الماضي الموافق 31 مايو، بجامعة البحرين عملية تقديم طلبات الالتحاق ببرامج المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والدبلوم المشارك) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019م.



وكانت عملية تقديم طلب الالتحاق قد جرت في الفترة من الأحد 20 مايو إلى الخميس 31 مايو 2018، وقدم خلالها 8595 طالبا وطالبة طلبات التحاقهم.



وذكرت عمادة القبول والتسجيل إن التعاون بين جامعة البحرين من جهة، ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من جهة أخرى كانت العامل الأهم فيما تميزت به مرحلة تقديم طلبات الالتحاق من الإيجابية والسهولة والسلاسة، معربة عن شكرها العميق لكل من الوزارة والهيئة على ما أبدتاه من تعاون مثمر وحسن التنسيق الذي انعكس إيجابا على سير عملية تقديم الطلبات التي تميزت آلياتها الإلكترونية بالدقة والسهولة والسلاسة.



واضافت إنه سيتم خلال الأسبوع الحالي إرسال رسائل نصية للطلبة المتقدمين لإعلامهم بموعد إجراء المقابلة الشخصية المخصص لكل منهم ضمن الفترة المخصصة للمقابلات التي تبدأ من يوم الأحد 10 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 منه، كما يمكن للمتقدمين معرفة ذلك الموعد من خلال الدخول إلى الرابط :sis.uob.edu.bh على الموقع الإلكتروني للجامعة، ثم الضغط على اختيار (المتقدم Applicant)، ثم إدخال الرقم الجامعي في خانة (Username )، ثم إدخال الرقم الشخصي في خانة ( Password)، أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية Bahrain.bh.



وأهابت عمادة القبول والتسجيل بجميع الطلبة المتقدمين أن يحضروا معهم إفادة التخرج ونتيجة الفصل الدراسي (الثاني 2017/2018م)، ونسخة من جواز السفر (مع إحضار أصل الجواز، أو أصل البطاقة الذكية) في يوم إجراء المقابلة الشخصية؛ إذ تعد وثيقة الهوية شرطا لدخول المقابلة، بالإضافة إلى أصل شهادات المستوى في اللغة الإنجليزية IELTS وTOEFL (بالنسبة للطلبة حاملي تلك الشهادات).



وأفادت العمادة أن امتحانات القدرات ستبدأ يوم الأحد الموافق 24 من يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 منه، مؤكدة أنه سترسل لاحقا رسائل للطلبة لإعلامهم بالوقت واليوم المخصصين لأداء اختبار القدرات لكل منهم.



جدير بالذكر أن امتحان الإعفاء من البرنامج التمهيدي سيجرى هذا العام ضمن أسئلة امتحانات القدرات، وذلك على غير ما جرت به العادة في السنوات السابقة، إذ كان يعقد بوصفه امتحانا مستقلا.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1809 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/05 - 12 : 09 PM