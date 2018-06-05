مجلس الوزراء الفلسطيني يدين استخدام امريكا للفيتو في مجلس الامن رام الله في 5 يونيو/بنا/ أدان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وتقديم قرار بديل يوفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال.



وأعرب المجلس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق لأعضاء مجلس الأمن، الذين احترموا التزاماتهم القانونية والأخلاقية، ووقفوا إلى جانب الحق والعدالة بتصويتهم لصالح مشروع القرار الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها.



ووجه التحية إلى دولة الكويت تقديراً لدورها في مجلس الأمن، ولوقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته مؤكداً أنه رغم تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن السلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه.



وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسعفة الفلسطينية رزان أشرف النجار، أثناء عملها الإنساني في انقاذ ورعاية الجرحى شرق مدينة خان يونس أثناء مسيرات العودة.



ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية والحقوقية، خاصة منظمتي الصحة العالمية، و"أطباء بلا حدود"، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية للتدخل لحماية الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين .



وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.



ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الذكرى الواحد والخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي في يونيو عام 1967.





س.ي



بنا 1802 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/05 - 10 : 09 PM