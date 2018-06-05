معالي وزير الخارجية يؤكد لسفراء ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا أن مملكة البحرين تدعم الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران المنامة في 5 يونيو/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، كلاً من سعادة السيد ألفريد سيمز بروتز، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، وسعادة السيد سايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وسعادة السيدة سيسيل لونجيه، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، قدم سعادة السفراء عرضًا للبيان المشترك الصادر عن اللجنة المشتركة للدول الأطراف بالاتفاق النووي مع إيران، حيث شرح السفراء مساعي بلدانهم لاستمرار هذا الاتفاق والإبقاء عليه للحفاظ على ما تم انجازه وصولاً للهدف منه بقطع الطريق أمام تحول إيران إلى دولة نووية، في حين بين معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تدعم الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، حيث ترمي إلى التصدي بحسم لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ووقف تدخلاتها التخريبية ودعمها للمجاميع الإرهابية في المنطقة ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليستية، وذلك ضمانًا لاستتباب الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره .



كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ن.ع/م.ح.



بنا 1707 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/05 - 10 : 08 PM