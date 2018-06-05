مركز الملك سلمان للاغاثة يوقع أربع اتفاقيات للمساعدات الإنسانية لليمن بتكلفة اكثر من 5 ملايين دولار الرياض في 5 يونيو/بنا/أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توقيع أربع اتفاقيات مشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن تبلغ تكلفتها اكثر من 5 ملايين و 333 ألف دولار .



فقد وقع المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض، اليوم على أربع اتفاقيات للتعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو )، وائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بقيمة تجاوزت 5 ملايين و 333 ألف دولار لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن.



وتتضمن الاتفاقية الاولى تحسين سبل العيش في اليمن بتكلفة قدرها 2,200,000 مليون دولار لدعم قدرة المجتمعات على الصمود من خلال تعزيز فرص التعافي الاقتصادي المبكر في اليمن، ودعم القطاع الزراعي ، والاهتمام بالمرأة المعيلة وبالأسر الأشد فقرا وتمكين الشباب والعاطلين عن العمل .



وتهدف الاتفاقية الثانية الى تمكين أسر الأيتام المحتاجة في اليمن من مهارة الاعتماد على النفس في تدبير شئون الأسرة إعانتهم على إيجاد دخل ثابت، والحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المستهدفة، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وتشغيل الأيدي العاملة، بمبلغ وقدره 133 ألف دولار .



والاتفاقية الثالثة تبلغ تكلفتها مليوني دولار سيستفيد منها 147 ألف مستفيد وتهدف الى الاستجابة المتكاملة لمجال الزراعة والأمن الغذائي ومساعدة الفقراء والمزارعين والأسر الأشد ضعفًا في محافظتي الحديدة وأبين.



اما الاتفاقية الرابعة فتهدف الى المساعدة في إعادة إدماج الطلاب العائدين والنازحين في المجتمعات المستضيفة بمحافظة لحج ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتكلفة إجمالية بلغت مليون دولار يستفيد منها 3,468 طالبا، للإسهام بعملية الاستقرار في محافظة لحج من خلال مشاريع تحسين فرص التعليم.



س.ي



بنا 1658 جمت 05/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/05 - 05 : 08 PM